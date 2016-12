McLaren-Ferrari: sfida elettrica

- Sono sempre le supercar ad essere sotto i riflettori in qualsiasi Motor Show e Ginevra non fa eccezione. Le “emiliane” conquistano homepage e copertine, ma a sfidare Ferrari, Lamborghini e Maserati arriva dall’Inghilterra la, diretta concorrente quindi di, che ieri ha scaldato i cuori di ferraristi e non allo stand ginevrino.

foto Ufficio stampa

Una sfida che presto proseguirà in pista, vista l’imminente apertura del Mondiale di F1 il prossimo 17 marzo in Australia. Ma lì non correranno monoposto ibride elettriche. Come la P1 e LaFerrari esposte al Palaexpo sul Lago Lemano. La supercar di Woking è equipaggiata con un motore V8 biturbo di soli 3,8 litri di cilindrata, cui è abbinato un propulsore elettrico da 179 CV, che insieme sfoderano la bellezza di 903 CV! Per 900 Nm di coppia massima, trasmessa alle ruote posteriori grazie a una trasmissione a doppia frizione e 7 marce.

La rivale di Maranello appare più sofisticata, non fosse altro per il motore V12 di 6.262 cc che è sicuramente meno “popolare” sul mercato del V8 McLaren. Motore V12 che sviluppa 800 CV, cui aggiunge i 120 kW (163 CV circa) del motore elettrico, per una potenza totale di 963 CV, leggermente superiore alla P1. Pressoché identica la coppia massima di oltre 900 Nm. La supercar ibrida di Woking tocca i 350 km/h di velocità e l’accelerazione è impressionante: meno di 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h, soltanto 17 secondi per passare da 0 a 300 km/h!

La sfida si gioca anche sul profilo dell’esclusività: McLaren produrrà soltanto 375 esemplari della P1 ibrida, a Maranello verranno costruiti 499 esemplari di LaFerrari (ma pare siano già mille gli ordini). Il prezzo della supercar inglese è di 866.000 sterline, circa un milione di euro. Un affare verrebbe da dire, considerati gli 1,5 milioni di euro dell’ibrida Ferrari.