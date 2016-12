Le nuove frontiere di Audi A3

foto Ufficio stampa

Partiamo dalla Audi A3 Sportback g-tron, perché la vettura esprime una grande novità. Audi la dota infatti di due innovativi serbatoi per il gas, che possono accogliere o il metano tradizionale o un metano sintetico (e-gas) che Audi produce direttamente nel suo impianto tedesco di Werlte e che promette emissioni di CO2 pari a zero. È chiaramente un carburante innovativo, che però manca di una distribuzione diffusa, ma l’obiettivo strategico della Casa tedesca è dimostrare come si possa essere attori del settore automotive gestendo per intero l’intera filiera produttiva legata all’automobile.

La A3 Sportback g-tron è comunque un’auto ibrida, a doppia alimentazione benzina/metano (o e-gas), e vanta un’autonomia di marcia di quasi 1.300 km: 400 solo a metano e 900 con la benzina. I due serbatoi per il gas, posti sotto il pianale del bagagliaio, sono rivestiti da tre strati ultra-resistenti: poliammide a tenuta di gas, fibra di carbonio, materiale sintetico rinforzato da fibra di vetro, legati tutti e tre da resina epossidica. Il motore è 1.4 TFSI da 110 CV, che consente alla g-tron di superare i 190 km/h di velocità e di accelerare da 0 a 100 km/h in 11 secondi.

Audi è pronta anche ad una soluzione ibrida elettrica plug-in e un prototipo lo espone all’83° edizione del Salone di Ginevra. Cuore della A3 e-tron è sempre il motore 1.4 turbo benzina TFSI, ma da 150 CV, cui è affiancato un propulsore elettrico da 75 kW (102 CV). I due motori possono lavorare separatamente o insieme, e in questo la potenza complessiva è di ben 204 CV, per una coppia massima di 350 Nm. Notevoli le performance: 7,6 secondi lo scatto sullo 0-100 e più di 220 km/h la velocità massima, 130 orari in modalità esclusivamente elettrica. E notevole è anche l’efficienza, considerati i consumi medi di 1,5 litri/100 km e le emissioni di CO2 di appena 35 g/km. In modalità solo elettrica Audi A3 e-tron percorre circa 50 km.

Chi non vuole aspettare se le rose fioriranno, troverà comunque da pochi giorni nel listino italiano le nuove Audi A3 Sportback, proposte anche con due nuove motorizzazioni. La piccola 1.2 turbo benzina TFSI da 105 CV, disponibile sia con cambio manuale che automatico S tronic, ha prezzi che partono da 21.950 euro. A listino anche la versione 1.6 TDI a gasolio da 105 CV, anch’essa con i due cambi a scelta e un prezzo di 27.000 euro se si opta per il cambio S tronic.