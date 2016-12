L’Auto dell’Anno è la Golf VII

foto Tgcom24

Segno di una continuità di stile e di apprezzamento da parte del pubblico che non accenna a diminuire nel corso dei decenni. A ritirare il premio è stato il designer della Golf VII, il lecchese Walter De Silva, da anni chief designer del gruppo Volkswagen e con un palmares di 4 vittorie in questo premio (con Alfa 156, Alfa 147 e Volkswagen Polo). L’edizione 2013 è stata la 50° di “Car of the Year”, la Golf VII ha battuto le coupé gemelle nipponiche Toyota GT86-Subaru BRZ (di cui a Ginevra vedremo anche la versione scoperta) e la Volvo V40. Quanto a Ginevra, il Salon-Auto celebra quest’anno la sua 83° edizione e si conferma, con le sue oltre 100 anteprime mondiali, una delle rassegne più importanti al mondo.

Basterebbe citare un dato: oggi e domani sono previste le aperture dedicate alla stampa e agli addetti ai lavori, qualcosa come 10 mila operatori dell’informazione accreditati. Da giovedì poi toccherà al grande pubblico e sono circa 700 mila i visitatori attesi, il 40% da fuori Svizzera. Potranno contare su un’area espositiva ingrandita, 110 mila metri quadrati di padiglioni coperti e aree esterne. Non c’è da stupirsi che tutti i costruttori sgomitino per essere presenti a Ginevra, gli italiani prima di tutti, e lo faranno con le sorprese della Fiat 500L Trekking, della inedita Alfa 4C, della Maserati MC Stradale 4 posti, della concept Lamborghini Veneno e di una sorpresissima Ferrari dell’ultima ora.

Quest’anno a Ginevra debuttano 8 nuovi costruttori, nomi famosi come McLaren con la supercar P1 (anche ibrida) e sconosciuti come la cinese Qoros, per 260 aziende espositrici e 700 marchi rappresentati. I modelli esposti saranno circa 900, il 10% dei quali ecologici. “Non abbiamo assolutamente avuto segnali di contrazione negli investimenti da parte dei grandi gruppi – ha detto il direttore generale del Salone Andrè Hefti – anzi alcune aziende hanno incrementato il loro spazio, tornando a realizzare stand molto importanti”. Tgcom24 sarà presente al Palaexpo di Ginevra e vi terrà aggiornati su tutte le novità del salone.