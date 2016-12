Opel Adam Rocks e Cascada

- Una gustosa anteprima ha accompagnato ieri sera la stampa presente a Ginevra per l’83° edizione del Salon-Auto., assolutamente inedite, che non mancheranno di attrarre gli sguardi dei visitatori. Sono, la prima una variante di carrozzeria della nuova city car Adam, la seconda una elegante e sinuosa cabriolet di 4,7 metri di lunghezza.

foto Ufficio stampa

Adam Rocks è una concept car dalle molte ambizioni: è un’auto scoperta 4 posti con capote in tela, maneggevole perché nasce da una costola della Adam ed è lunga appena 3,7 metri, e ha anche un assetto alto e un look muscolare che fanno parlare i vertici Opel di una “mini-crossover”. Un terreno davvero nuovo da esplorare e ciò dimostra l’originalità e il livello di sperimentazione che sta dietro al progetto Adam, anche se sarà difficile all’eventuale modello di serie avere i cerchi da 18 pollici e i freni a disco Brembo del prototipo esposto al salone elvetico.

Più nota e già pronta per la strada è invece la Cascada. La produzione è partita in questi giorni nel sito polacco di Opel e la commercializzazione dovrebbe avvenire nel giro di un mese. Con una silhouette elegante e dinamica, Opel Cascada avrà la capote in tela ad azionamento elettrico, che si apre in soli 17 secondi e anche in marcia, fino a 50 km/h di velocità. Capote che funziona anche con il telecomando. Imbattibile nella categoria il bagagliaio da 380 litri, degno di una berlina. Adam Rocks e Cascada condividono i rivestimenti interni di nappa color Brandy, le finiture blu neon e la pelle marrone chiaro.

Opel Cascada arriverà in Italia con tre motorizzazioni. Il 1.4 turbo benzina è declinato nei due livelli di potenza da 120 e 140 CV, mentre tutto nuovo è il 1.6 turbodiesel Sidi Ecotec da 170 CV, molto efficiente con la sua iniezione diretta. In seguito arriverà anche il nuovo motore 2.0 CDTI ecoFlex da 165 CV e il pari cilindrata biturbo da 195 CV. I prezzi di Opel Cascada partiranno da 29.400 euro.