Nuova Mazda 6, look da batticuore

- Leggere nello stile e nel peso effettivo. Tutte le nuove Mazda seguono questa filosofia del “peso leggero” e lanon fa eccezione. Ladella vettura, proposta nelle due carrozzerie berlina e station wagon, arriva oggi in Italia con un look abbastanza stravolto, molto dinamico e non privo di appeal., che sa appunto di “leggerezza”.

foto Ufficio stampa

Un design caratterizzato dalla calandra anteriore con nuove “ali” elette a simbolo della Mazda e dai gruppi ottici con luci di marcia a LED e, sulle versioni più accessoriate, la funzione adattativa in curva. La fiancata mette in mostra passaruota bombati che ospitano cerchi in lega da 17 a 19 pollici, mentre la coda ha un taglio decisamente sportivo. Davvero importante il volume di carico del bagagliaio: 489 litri per la berlina e 522 per la wagon, col record di 1.664 litri abbattendo i confortevoli sedili posteriori. Tra le sue doti c’è il pannello di copertura del vano bagagli nella station wagon, che si apre e chiude insieme al portellone, mentre le leve speciali nel baule abbattono a distanza i sedili posteriori con ripartizione 60:40.

Quattro le motorizzazioni, due benzina e due diesel. Per le prime si parte dal due litri da 165 CV con cambio manuale a 6 marce, mentre al top c’è il 2.5 con cambio automatico che sfiora i 200 CV di potenza (192 per la precisione). Non meno brillanti sono i due turbodiesel di cilindrata 2.2 e potenze di 150 e 175 CV, con il primo davvero imbattibile nella sua categoria per consumi medi: 3,9 litri per 100 km nel ciclo misto. E le emissioni di CO2 sono attestate ad appena 104 g/km. Di serie Start&Stop e la tecnologia i-Eloop che consente il recupero dell’energia cinetica e contribuisce ad abbassare drasticamente i consumi e le emissioni nocive.

Mazda 6 ha l’ambizione di diventare una spina nel fianco delle grandi vetture premium europee di segmento D. I rivestimenti interni sono o in tessuto nero o in pelle, disponibile quest’ultima in due colori: bianco avorio o nera. Il grande passo di 2,83 metri ne fa una delle auto con l’abitacolo più spazioso del segmento, con grande libertà di movimento per i passeggeri posteriori. Al vertice anche la dotazione di sicurezza: di serie l’ESP è accoppiato al Traction Control e all’assistente per le partenze in salita. C’è poi un sistema di frenata automatica che, fra i 15 e i 145 km/h di velocità, attiva in automatico i freni se rileva l’imminenza di un tamponamento.

La sorpresa più interessante le nuove Mazda 6 le riservano nel listino: la gamma berlina e station wagon viene proposta a parità di prezzo, nelle motorizzazioni equivalenti. La forbice di prezzi va da 27.900 a 35.350 Euro e gli allestimenti disponibili sono tre. Il top di gamma Exceed, col motore 2.2 diesel 175 CV e cambio automatico, offre a 36.600 euro un modello assolutamente full optional, con navigatore Tom Tom e impianto audio Bose inclusi.