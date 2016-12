I 10 anni di BMW Progetto SciAbile

foto Da video

Per celebrare i 10 anni dell’iniziativa, sulle piste di Sauze d’Oulx c’era anche Alex Zanardi, due ori e un argento alle Paralimpiadi di Londra 2012 e testimonial di Progetto SciAbile fin dal primo anno. Con lui il campione di ciclismo Fabrizio Macchi, che ha voluto provare di persona il corso base del progetto. La partecipazione ai corsi è aperta a disabili con deficit motori, sensoriali e psichici. La scuola di Sauze d’Oulx mette a disposizione degli allievi i mezzi necessari allo svolgimento delle attività, come mono-sci, bi-sci, stabilizzatori, slitte speciali o fermapunte, megafono per non vedenti.

“Sono testimonial di SciAbile dalla sua nascita – ha affermato Alex Zanardi – e ogni anno torno a Sauze d’Oulx, in provincia di Torino, con grande piacere perché mi piace sciare in compagnia di questi ragazzi e dei loro maestri, e soprattutto perché credo nell’utilità e nell’importanza di questo progetto. In molte occasioni mi sono reso conto che queste giornate sulle piste servono ai ragazzi per imparare a superare certe difficoltà, sentirsi più forti e trovare fiducia in se stessi”. Per tutte le informazioni sui corsi del Progetto SciAbile, è disponibile il sito Internet http://www.sauzedoulxproject.it/sciabile.