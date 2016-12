Un diesel Euro 6 per Zafira Tourer

foto Ufficio stampa

Un propulsore davvero ecologico, che abbatte le emissioni di CO2 a 109 g/km, ciò che ne fa il motore a gasolio più pulito della gamma Opel. Merito di un rivoluzionario catalizzatore catalitico, che inietta nei gas di scarico una soluzione di urea e acqua (denominata AdBlue) e riduce quasi del tutto gli scarichi di ossidi di azoto (NOx). Emissioni e consumi sono perfetti per una monovolume e per quelle famiglie che cercano costi di gestione contenuti. E comunque la nuova Opel Zafira Tourer 1.6 Ecotec non rinuncia alla dinamicità, visto che la velocità massima di questa motorizzazione raggiunge i 193 chilometri orari.

Con questa nuova motorizzazione sono ben 5 i propulsori diesel di Zafira Tourer, cui vanno aggiunti i 4 a benzina e le due versioni ibride a gpl e metano. Una versatilità di gamma davvero straripante, perché soddisfa le esigenze di qualsiasi automobilista. Ma c’è un dubbio: sull’arrivo del nuovo 1.6 diesel Euro 6 sul mercato italiano c’è ancora incertezza. Opel presenterà motore e modello al Salone di Ginevra, ma sul timing dell’arrivo nelle concessionarie del Belpaese ancora non è scattato il countdown.