Skoda Octavia terza generazione

- L’obiettivo è un milione. Skoda punta infatti a raggiungere questa soglia di auto vendute in un anno solare e, dopo le 940 mila del 2012, potrebbe varcare questo traguardo già quest’anno. Per il target la Casa boema fa una scommessa:, quelle classiche a tre volumi. Lancerà prima l’inedita Rapid e poi la, giunta ormai alla terza generazione.

foto Ufficio stampa

E lo fa forte delle quasi 4 milioni di unità vendute dal 1996 a oggi e con livelli di comfort e spaziosità ulteriormente dilatati. Lunghezza e passo aumentano infatti di circa 10 cm – oggi 4,66 e 2,69 metri – e anche la larghezza della grande berlina aumenta, consentendo agli ingegneri Skoda di progettare un abitacolo davvero super confortevole e sempre più evoluto tecnologicamente. La capacità del bagagliaio è impressionante: 590 litri in configurazione normale, 1.580 abbattendo il divano posteriore. La nuova Skoda Octavia fa un netto balzo in avanti anche sul fronte della sicurezza, proponendo di serie 9 airbag (incluso quello per le ginocchia del guidatore).

A dare l’idea di quanto versatile sia la gamma della nuova Octavia sono i 4 motori a benzina e 4 diesel, tutti frutto della collaborazione con Volkswagen e tutti turbo. La più piccola unità a benzina è il 1.2 TSI declinato nei livelli di potenza da 86 e 105 CV, ma solo quest’ultimo ha il cambio manuale a 6 marce; c’è poi il brillante 1.4 TSI 140 CV e il potente 1.8 TSI da 180 CV, disponibile sia col cambio manuale a 6 marce che il DSG a 7 rapporti. Quest’ultima disponibile anche sul 1.6 TDI da 105 CV, sicuramente la motorizzazione più popolare visto che vale da sola i due terzi delle vendite. C’è poi il 2.0 TDI da 150 CV e in seguito anche il piccolo 1.6 TDI da 90 e da 110 CV. Quest’ultimo è il motore della versione GreenLine, che fa segnare emissioni di CO2 di appena 89 g/km, mentre i consumi di gasolio nel percorso misto sono di soli 3,4 litri per 100 km.

Tra i contenuti standard della rinnovata berlina Skoda sono il sistema di frenata d’emergenza, quello che mantiene la corsia di marcia, la funzione di frenata anti collisione multipla e il dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente. Di serie fin dal primo dei tre allestimenti è il controllo elettronico di stabilità con antislittamento, assistente per le partenze in salita e recupero della coppia. La nuova Skoda Octavia arriva in Italia il prossimo mese di aprile. Prezzi ufficiali non ancora diffusi, ma si partirà intorno ai 20.000 euro.