BMW Serie 3 GT: l’idea nuova

- Partire dalla Serie 3, che è il modello più popolare della BMW, per inventare qualcosa di nuovo. Nasce così la. In comune il DNA sportivo che BMW non manca di proporre su ogni suo modello. La Serie 3 GT sarà tra le protagoniste del prossimo Salone di Ginevra e andrà in vendita subito dopo.

foto Ufficio stampa

La sigla GT già spiega molte cose. Sta per Gran Turismo e in effetti il design emozionale della vettura ricorda quello di una coupé, declinato però nella moderna carrozzeria 4 porte, con eleganti cristalli senza cornice e una linea del tetto che scende dolcemente verso la coda, dove c’è lo spoiler posteriore attivo. Un vero terzo volume manca e lascia il posto a un grande portellone ad apertura elettrica, che offre un bagagliaio ancora più grande della Serie 3 Touring: 25 litri in più per 520 complessivi. Non solo, ma il vano bagagli è illuminato da eleganti e funzionali strisce di LED. La silhouette della GT è dinamicamente ancora più pronunciata rispetto alla berlina e alla SW, anche perché la lunghezza complessiva dell’auto è di 4,824 metri, 20 cm più della berlina.

Il passo è di ben 11 cm maggiore delle altre due carrozzerie, sulla Serie 3 GT arriva a 2,92 metri, un valore degno di una berlina ammiraglia. La conseguenza è che questa granturismo BMW sa come intrattenere i suoi ospiti a bordo: l’abitabilità è davvero insuperabile e assicura la massima libertà di movimento in tutti i posti. La seduta è rialzata di quasi 6 cm rispetto alla berlina e ne beneficia la posizione di guida, la visibilità e le operazioni di ingresso e uscita dall’abitacolo. Comfort a tutto tondo per i passeggeri posteriori, che guadagnano 7 cm di maggiore spazio per le gambe rispetto alle altre due carrozzerie.

BMW lancia la Serie 3 GT con 5 motorizzazioni, tutte dotate della tecnologia TwinPower Turbo (biturbo). Al vertice della gamma c’è il 6 cilindri a benzina della BMW 335i Gran Turismo, forte di 306 CV e 400 Nm di coppia massima garantita fin dai 1.200 giri/minuto. Ci sono poi i due 4 cilindri della 328i GT e della 320i GT: il primo eroga 245 CV e 350 Nm di coppia massima, il secondo 184 CV e 270 Nm. Un livello di potenza analogo lo sviluppa il turbodiesel della 320d GT, che spunta l’eccellente coppia massima di 380 Nm a 1.750 giri. L’altro motore diesel è il due litri da 143 CV della BMW 318d GT, la cui coppia massima è di 320 Nm già a 1.750 giri.

La trazione è sempre posteriore e il cambio di serie è per tutte le versioni il manuale a 6 marce, con l’automatico a 8 rapporti optional. Più avanti arriveranno le versioni a trazione integrale xDrive per quasi tutte le motorizzazioni. Gli allestimenti sono quattro – Sport, Luxury, Modern e dal prossimo luglio il pacchetto M Sport – e i prezzi partono dai 37.990 euro della 318d GT base. Chi preferisce la BMW Serie 3 GT a benzina dovrà partire dai 38.940 euro della 320i GT.