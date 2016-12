Toyota rilancia il campione RAV4

foto Ufficio stampa

La quarta generazione di RAV4 è innanzitutto più lunga di buoni 20 cm, arrivando ora a 4,57 metri. È anche più largo di 3 cm, ma ha perso 2,5 cm in altezza, e ciò ha affinato la carrozzeria rendendola ancora più dinamica. Ed efficiente, visto che i livelli di consumo ed emissioni sono stati ulteriormente ridotti, tanto che la nuova motorizzazione due litri diesel a trazione anteriore consuma e inquina quanto una Yaris. A guadagnarci tanto è, a nostro avviso, lo stile: più moderno e attraente. Ma il vero valore aggiunto sta nella maggior abitabilità degli interni, con un bagagliaio al top della categoria: 550 litri di capacità e una soglia di carica molto bassa (non arriva a 65 cm) e quindi facilmente accessibile.

La gamma motori si compone di tre unità. Si parte col nuovo 2.0 a gasolio da 124 CV e due ruote motrici, mentre sviluppano entrambi 150 CV il 2.0 benzina 4x4 e il 2.2 diesel 4x4, che a richiesta offrono anche il cambio automatico. Nuovo Toyota RAV4 dispone dell’innovativo sistema “Integrated Dynamic Drive”, che ottimizza le prestazioni dinamiche e la sicurezza, visto che integra diverse tecnologie: il Controllo Dinamico di Ripartizione della Trazione, il Controllo della Stabilità del Veicolo (VSC) e il Servosterzo Elettrico (EPS). Sempre per la maggior sicurezza in marcia, le luci diurne a LED diventano standard.

In Italia Toyota lancerà la quarta generazione di RAV4 nel porte aperte del 16 e 17 marzo. Tgcom24 non mancherà di farne al più presto la prova. I prezzi partono dai 24.900 euro della versione 2.0 D-4D a gasolio da 124 CV e trazione anteriore. Da prendere in considerazione sono i pacchetti Tech Pack e Style Pack (rispettivamente 950 e 700 euro), sicuramente convenienti nel rapporto “value for money”. Costano invece più di 31.000 euro le versioni a trazione integrale.