BMW M6 Coupé e Gran Coupé

- Rappresentano l’apice della sportività BMW.mozzano il fiato per la loro bellezza e per le incredibili performance dinamiche che sanno esprimere., davvero la più formidabile delle 4 porte in circolazione. Un’ammiraglia sportiva che sfida Mercedes CLS AMG e Audi RS7 Sportback.

foto Ufficio stampa

Il motore V8 biturbo benzina di 4.395 cc è in grado di sviluppare 560 CV di potenza e ben 680 Nm di coppia fin dai 1.500 giri al minuto. È lo stesso motore della M6 Coupé e come questa anche la carrozzeria 4 porte produce scatti da paura: da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi! La velocità massima supera abbondantemente i 300 km/h, ma è limitata elettronicamente a 250. Perché in fin dei conti la M6 Gran Coupé non è più pesante della M6 due porte, vista la leggerezza dei materiali usati, come la fibra di carbonio. Il cambio è l’automatico Drivelogic, la trazione è posteriore ma rafforzata dal differenziale attivo M che ottimizza la coppia motrice tra le ruote posteriori.

Nelle immagini vediamo le differenze tra M6 Coupé e M6 Gran Coupé, che ripetono in salsa sportiva le differenti carrozzerie: slanciata due porte la prima, berlina/coupé 4 porte e quasi 5 metri di lunghezza la seconda. Simile è il frontale dominato dalle grandi prese d’aria e dai proiettori adattativi a LED, mentre le differenze sono evidenti nella linea del tetto bassa, che nella BMW M6 Gran Coupé produce una silhouette ancora più slanciata per via della maggior lunghezza. Originale è il disegno dei cristalli laterali posteriori, nei quali sono state ricavate le aperture delle portiere, ma esclusivi sono anche i cerchi in lega da 20 pollici.

La coda chiude con i doppi terminali di scarico e, in alto, l’accoppiata spoiler/diffusore che ottimizzano il convogliamento d’aria nel sottoscocca. Bagagliaio da berlina ammiraglia: 460 litri. Che salgono a 1.265 litri abbattendo i due sedili posteriori (a richiesta anche il divano a tre posti). Sontuosi e di prestigio gli interni e abitabilità invidiabile da qualsiasi altra luxury car. BMW M6 Coupé costa a listino 131.700 euro, la M6 Gran Coupé arriverà a marzo sul mercato italiano, i prezzi ufficiali sono al momento quelli tedeschi: 128.800 euro, IVA inclusa, ma in Italia bisogna aspettarsi qualcosa in più.