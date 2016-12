Lifting per Mitsubishi ASX

. Si tratta di un restyling del crossover Mitsubishi di taglia media, che ha raccolto i suoi maggiori successi proprio in Europa. Il design è stato rivisto nella griglia frontale e in più dettagli di stile verniciati in tinta con la carrozzeria.

foto Ufficio stampa

Novità importante anche nella gamma motori, dove debutta il 1.8 turbodiesel da 116 CV a trazione anteriore. Un motore molto efficiente, perché consuma in media 5,1 litri di gasolio per fare 100 chilometri e ha emissioni di CO2 di appena 134 g/km, per un’autonomia di marcia di quasi 1.200 km con un pieno di gasolio. Ottima la coppia – 300 Nm a 1.750 giri – praticamente identica a quella espressa dall’altro motore diesel, il 1.8 da 150 CV che è l’unico a disporre della trazione 4x4 e spunta buone performance: quasi 200 km/h di velocità massima e 10 secondi per accelerare da 0 a 100 orari.

A benzina è proposto il motore 1.6 da 117 CV, disponibile anche in versione bifuel con impianto per il gpl accanto a quello a benzina. Due versioni che sono disponibili soltanto con la trazione anteriore. Il crossover nipponico è stato rinnovato anche nella geometria delle sospensioni posteriori, più adatte adesso al superamento dei piccoli ostacoli longitudinali. Tre gli allestimenti. I prezzi di Mitsubishi ASX partono da 19.450 euro, la versione a gpl costa circa 21 mila euro, quella top di gamma col motore diesel 150 CV e trazione 4x4 costa 28.800 euro.