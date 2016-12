Audi RS7 Sportback da 560 CV!

08:11 - Il dinamismo nella forma più bella. Già di per sé elegante e raffinata coi suoi due volumi e mezzo, la Audi A7 Sportback scopre l’esuberanza della linea sportiva RS. Nasce così la RS7 Sportback, una berlina/coupé 5 porte che monta un poderoso V8 biturbo di 4 litri di cilindrata e 560 CV! Tra le più ammirate al Salone di Detroit, avrà il cambio tiptronic a 8 rapporti e la trazione integrale permanente.

Sono 140 CV per litro di cilindrata, un rapporto fuori da ogni media di categoria. Ma la cosa più sorprendente del V8 biturbo benzina è la tecnologia “cylinder on demand”, che disattiva 4 degli 8 cilindri ai regimi medio-bassi del motore, chiudendone le valvole di aspirazione. Il 4.0 TFSI funziona così come il più classico dei 4 cilindri, riducendo di netto consumi ed emissioni, fino a quando il guidatore accelera per aumentare l’erogazione di potenza e far salire di giri il motore. Efficienza che sposa la dinamicità: Audi RS7 Sportback accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Merito di una coppia massima strepitosa e di grandissima costanza, che assicura 700 Nm dai 1.750 ai 5.500 giri al minuto.

La velocità è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma arriva a 280 col pacchetto opzionale Dynamic e 305 km/h col Dynamic Plus. Ma un’ammiraglia sportiva del genere non è solo corsa e prestazioni, perché ha altre frecce nelle sua generosa faretra: il design moderno, la funzionalità di questa carrozzeria inedita in casa Audi, la tecnologia motoristica. Il cambio della RS7 Sportback è il tiptronic a 8 rapporti, che ammette anche modalità di cambio manuale con i comandi al volante o con la leva. La trazione integrale permanente dispone di un differenziale bloccante, a richiesta c’è anche un differenziale sportivo al retrotreno e sempre a richiesta le sospensioni pneumatiche che ribassano l’assetto di 20 mm. Cerchi standard da 20 pollici, optional da 21”.

Gli interni propongono sedili sportivi RS con fianchetti pronunciati e poggiatesta integrati. Gli inserti sono in carbonio e i rivestimenti sono nella combinazione Alcantara/pelle nera, a richiesta anche in pelle integrale. Invidiabile il bagagliaio, che in configurazione normale offre 535 litri di capacità al cliente sportivo di questa favolosa vettura.