Toyota: i “grandi” spazi di Verso…

- Un cambiamento radicale:– meccanici e di stile – per il monovolume europeo di casa Toyota. E poi, tre allestimenti e il perfezionamento dei livelli di silenziosità in marcia. Rivoltata come un guanto, laarriverà in Italia il prossimo mese di aprile.

foto Ufficio stampa

Dal 2002 a oggi sono già quattro le generazioni dell’MPV 7 posti, a dimostrazione di quanto sia maniacale il perfezionismo della Casa nipponica. La sorpresa è semmai nell’annuncio delle cose che Toyota non farà: Verso non avrà versioni 4x4, né ibride elettriche. Cresciuta di 20 mm, con il solito generoso passo di 2,78 metri che fanno dell’abitacolo uno dei più spaziosi della categoria, nuova Toyota Verso ha le principali migliorie nella scocca più rigida, che permette un controllo e un’agilità superiori, nelle sospensioni tarate ex novo e con una maggiore capacità di ammortizzazione, nel nuovo servosterzo elettrico, più preciso e reattivo.

Il design è stato reso un po’ più aggressivo e dinamico del modello di cui prende il posto, anche perché è stato, delle tre generazioni precedenti, quello di minor successo commerciale. La griglia inferiore è ora più ampia e ha una forma trapezoidale che ricorda quella delle ultime Lexus. La griglia superiore presenta al centro una barra orizzontale cromata che si inserisce nel gruppo ottico dei fari, accentuandone la personalità. È di nuovo disegno il paraurti e le luci diurne sono standard, gli allestimenti più pregiati li hanno a LED. La fiancata mostra cerchi da 16 o 17 pollici, mentre la coda mostra il nuovo design del paraurti, che accoglie un diffusore integrale. Otto i colori di carrozzeria disponibili, due dei quali al debutto: Pearl White e Vivid Blue.

L’abitacolo della nuova Verso ha ricevuto modifiche anche maggiori. I rivestimenti sono tutti nuovi, realizzati con materiali morbidi “Satin Black”, come morbido è anche il volante rivestito in pelle Nappa. Aumentano le cromature sui bordi della strumentazione e delle bocchette di ventilazione, e molto curata è l’illuminazione e dei display e degli ambienti. Il massimo è poi l’opzionale tetto panoramico Skyview, che si snoda per ben 2,34 metri di lunghezza. Il sistema “Toyota Easy Flat” garantisce una versatilità completa, con 32 differenti configurazioni delle tre file di sedili.

Quattro le motorizzazioni, due diesel e due benzina. La novità è il 2.0 D-4D da 124 CV, che vanta livelli di coppia ulteriormente migliorati ed emissioni di CO2 ridotte. Ma c’è anche il più potente 2.2 D-CAT da 150 CV, mentre a benzina sono disponibili un 1.6 da 132 CV e un 1.8 da 147 CV. Di serie tutte le versioni avranno i fendinebbia, la telecamera posteriore, le frecce integrate nei retrovisori elettrici riscaldabili. E di serie dall’allestimento Active è il sistema multimediale Toyota Touch & Go, un’interfaccia touch-screen a colori da 6,1 pollici che integra radio-lettore CD/MP3, Bluetooth e una porta USB. I prezzi italiani di Toyota Verso partiranno da 20.950 euro.