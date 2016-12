BMW i8 Concept Spyder

foto Ufficio stampa

Un prototipo al momento, ma molto vicino alla produzione di serie e alla commercializzazione. La BMW i8 è un’auto sportiva ibrida elettrica proposta sia coupé che cabrio. Si tratta di una due posti scoperta molto dinamica, con un motore di piccola cilindrata – 3 cilindri e 1.500 cc – ma potentissima: 223 CV espressi dal motore termico e 130 da quello elettrico, per 300 Nm di coppia massima. Accanto alla Spyder ci sarà anche la i8 Coupé, che avrà 4 posti. Il motore elettrico è montato sull’asse anteriore, mentre quello termico tradizionale sul retrotreno, facendo così della i8 una sportiva a trazione posteriore, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e di raggiungere i 250 orari di velocità.

Non solo, ma i consumi medi dicono che 100 km si fanno con 3 litri di benzina! Il problema è semmai nella durata della marcia in modalità “full electric”: solo 35 km con le attuali batterie agli ioni di litio, che hanno però il merito di ricaricarsi completamente in circa due ore con una presa domestica a 220 Volt. Dopo la marcia continua, ma col motore a benzina, e questo spiega perché la ricerca di Bmw e Toyota stia indirizzandosi verso le più efficienti batterie aria/litio. La i8 sarà all’avanguardia anche nei materiali: leghe composite e fibra di carbonio, per l’utilizzo del quale è stato siglato un accordo con Boeing.