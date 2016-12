Ferrari 458 Italia Coupé e Spider

- La Formula 1 da qualche anno sta cambiando pelle, perché le Case automobilistiche vogliono che le monoposto siano sempre più vicine alle vetture della produzione di serie. L’ultimanon fa eccezione e lo spiega la sigla stessa: F sta per Ferrari, 13 è l’anno 2013 in cui gareggerà e 8 come i cilindri del motore, oggi obbligatorio in F1 perché

Nella famiglia di supercar stradali Ferrari ci sono modelli con motori V8 che non solo sono bellissimi ed entusiasmanti, ma che neanche smettono di conquistare premi. Come la 458 Italia Coupé e 458 Italia Spider, il cui design si deve alla matita di Pininfarina. L’ultimo riconoscimento è arrivato una settimana fa: la 458 Spider è stata eletta dai lettori di Auto Motor und Sport quale “Best Imported Cabriolet” in Germania, per il secondo anno di fila. E per la 15° volta nella storia del Cavallino Rampante in Germania. In tutto, le due 458 Coupé e Spider hanno conquistato 50 premi internazionali.

Erede della F430, la Ferrari 458 Italia monta un motore V8 di 4.499 cc collocato in posizione posteriore-centrale e a iniezione diretta. Sviluppa 570 CV a 9.000 giri/minuto, che vuol dire una potenza specifica di 127 CV/litro di cilindrata, un punto di riferimento non solo per la Casa di Maranello ma per tutta la categoria. La coppia massima arriva fino a 540 Nm, espressa intorno ai 6.000 giri. Il risultato è una velocità massima di 325 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 orari che richiede 3,4 secondi!

Il cambio F1 (nome non casuale) è a doppia frizione e 7 marce e non manca dei comandi al volante. Ma anche la dinamica di marcia deriva dalla Formula 1, perché è gestita dal differenziale “E-Diff3” che integra il controllo di trazione F1-Trac, con la ripartizione delle masse che favorisce il retrotreno nel rapporto 42/58. Straripante è poi la forza frenante della due posti di Maranello: dai 100 km/h ci si arresta in appena 32,5 metri. A listino già da qualche anno, la Ferrari 458 Italia Coupé costa poco più di 200 mila euro, per la 458 Spider occorre invece spendere 226.800 euro.