Peugeot iOn nel traffico di Roma

- Blocchi della circolazione, divieti per andare in centro e persino le targhe alterne. A Roma hanno sperimentato di tutto per decongestionare il traffico, ma certo queste misure non aiutano a smaltire la cronica rabbia degli automobilisti. Una ragione in più per, city car interamente elettrica.

foto Ufficio stampa

Lunga meno di tre metri e mezzo, quindi facile da parcheggiare, Peugeot iOn offre 4 posti interni e non conosce i limiti alla circolazione che subiscono le altre auto con carburanti tradizionali. Perché non inquina e così può andare ovunque, senza divieti e senza neanche incappare nell’eventuale altalena delle targhe alterne. Raggiunge i 130 orari di velocità massima e ha un’autonomia di 150 km a batterie piene, più che sufficienti per l’utilizzo giornaliero. Ma ricordatevi di ricaricarle la sera, come fosse un telefonino: servono 5 ore e mezza con una normale presa domestica messa in garage. Ma grazie alla funzione di ricarica rapida, in mezz’ora le batterie vengono caricate per l’80% della loro funzionalità.

E quanto a prestazioni non è da meno alle altre utilitarie a benzina o diesel, a gpl o metano. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti sviluppa 64 CV di potenza e una coppia massima di 180 Nm da 0 a 2.000 giri/minuto. Vale a dire che sin dall’accensione il guidatore può contare sulla massima coppia disponibile, per accelerazioni e scatti sempre pronti.

Di serie Peugeot iOn vanta il controllo elettronico di stabilità, 6 airbag, l’ABS con ripartitore elettronico di frenata e assistente alle frenate di emergenza, cerchi in lega, fendinebbia, computer di bordo, climatizzatore, radio CD-MP3, Bluetooth e presa USB. Piccolo ostacolo il prezzo: oltre i 30 mila euro.