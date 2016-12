Il Cirque du Soleil per Infiniti Q50

foto Ufficio stampa

La vettura inaugura una gamma completamente nuova di berline Infiniti. Il design accentua le linee curve e sinuose che hanno fatto la fortuna del brand premium della Nissan. Una sensualità che si sposa bene alla dinamicità del profilo laterale, fluido ed estremamente energico, perfettamente aerodinamico col suo invidiabile Cx di 0,26. A rendere esclusivo il design di Infiniti Q50 sono vari elementi di stile: la griglia a “doppio arco” e quasi tridimensionale, la linea del tetto dinamicamente arcuata e il montante C a mezzaluna. Originali anche i retrovisori esterni, riscaldabili e con indicatori di direzione a LED integrati. A richiesta è invece il tettuccio elettrico in vetro scorrevole e ribaltabile.

La Q50 debutterà quest’estate in Nord America e approderà poi in Europa. La trazione sarà posteriore o integrale. Di sicuro disporrà della motorizzazione ibrida elettrica: un V6 benzina di 3.500 cc abbinato a un motore elettrico, per 360 CV di potenza totale. Il motore V6 benzina 24 valvole da 3,7 litri e 328 CV dovrebbe restare solo in Nord America, ma Infiniti ha validissime motorizzazioni diesel nella sua gamma europea e molto probabilmente le impiegherà per la nuova berlina. Che avrà anche una evoluta trasmissione automatica a controllo elettronico e 7 rapporti.