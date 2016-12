Nuova Subaru Forester: look unisex

foto Ufficio stampa

Forester in effetti è sempre stato un veicolo molto “maschile” e puntava il suo appeal sulla carrozzeria station wagon e la trazione 4x4. Un look via via evoluto verso i moderni Suv, e questo modello è il più grande di sempre (4,6 metri). Dimensioni maggiorate a parte, il nuovo Forester propone dal punto di vista estetico una nuova calandra con inediti fari anteriori con luci diurne a LED e fendinebbia. Più maestosa la fiancata, non fosse altro per l’assetto più alto di 22 mm rispetto al modello di cui prende il posto e ai cerchi da 17 pollici di serie. Il portellone ha apertura elettrica e il vano di carico offre 500 litri di capacità, che salgono fin quasi a 1.600 abbattendo il sedile posteriore. Di serie anche i mancorrenti sul tetto, per un vero trionfo della funzionalità.

Tre le motorizzazioni: 2.0 benzina aspirato da 150 CV, un pari cilindrata turbo da 240 CV con cambio a variazione continua Lineartronic, esclusivo dell’allestimento XT Dynamic, e il turbodiesel common rail da 147 CV che sarà il preferito dagli italiani. Tutte e tre le motorizzazioni dispongono della proverbiale solidità della trazione integrale Subaru, ma le barre stabilizzatrici anteriore e posteriore sono state maggiorate. Inedita è la funzione X-Mode che ottimizza l’interazione tra motore, trazione ed elettronica, mentre la tecnologia SI-Drive imposta tre modalità dinamiche (motore/trasmissione) tramite i comandi al volante.

Particolarmente evoluto è il controllo di stabilità VDC, che gestisce anche il sovrasterzo e il sottosterzo in uscita di curva. È disattivabile, volendo, e le sue funzioni sono monitorate sul nuovissimo display multifunzione. Di serie 7 airbag (anche a protezione delle ginocchia del guidatore). Gli allestimenti sono 4, per un debutto che nelle concessionarie italiane proprio in questi giorni. Il prezzo di partenza è una sorpresa: 29.990 Euro per il benzina aspirato Comfort, vale a dire 660 Euro in meno della base attuale. La gamma diesel parte da 31.990 euro, il top della versione 2.0 turbo XT Dynamic costa 43.390 Euro. Più avanti arriverà anche la versione a gpl.