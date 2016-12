Stingray, il ritorno della Corvette

foto Ufficio stampa

Il motore V8 di 6,2 litri a iniezione diretta sviluppa 450 CV e la coppia massima di 610 Nm significa che la Stingray 2014 è davvero inesauribile nelle accelerazioni e riprese: meno di 4 secondi lo scatto da 0 a 100 km/h. Ma l’ultima Corvette è come detto modernissima e vanterà i consumi di benzina e le emissioni inquinanti più basse che abbia mai realizzato nel suo mezzo secolo di storia sulle spalle. Il cambio è tutto nuovo, un manuale automatizzato a 7 rapporti e doppia frizione, che assicura innesti sempre puntuali. La tecnologia “Drive Mode Selector” consente 5 modalità di marcia adattando 12 differenti parametri. L’opzionale “Performance Package Z51” include il differenziale elettronico autobloccante.

Come il gruppo motore/trasmissione, anche il telaio in alluminio e il design della scocca della Corvette Stingray 2014 sono nuovi rispetto all’attuale Corvette 7. Per la carrozzeria sono stati scelti materiali leggeri e così il cofano è in fibra di carbonio e il tetto removibile, paraurti, portiere e pannelli posteriori in leghe composite. Il profilo è molto aerodinamico e la sensazione è amplificata dai bellissimi fari a LED ad alta luminosità.

Gli interni saltano poi il fosso e avvicinano in molti aspetti le sportive europee e giapponesi, basti pensare ai vari elementi in fibra di carbonio e alluminio, mentre i rivestimenti in pelle dei sedili sono rifiniti a mano. Sul mercato nordamericano la Corvette Stingray 2014 sarà in vendita dalla prossima estate e il prezzo non sarà neanche dei più inaccessibili: si partirà da poco più di 50mila dollari.