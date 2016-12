In scena la Jaguar F-Type

, stupenda spider che rilancia l’immagine sportiva della Casa inglese. Ha fatto un debutto speciale al, in uno degli appartamenti “modello” disegnati da Daniel Libeskind e arredati dal direttore della rivista AD Ettore Mocchetti. Una location esclusiva, come del resto esclusiva era stata la premiere mondiale della F-Type al Museo Rodin di Parigi.

foto Ufficio stampa

Lunga poco meno di 4 metri e mezzo, a trazione posteriore, la Jaguar F-Type è una due posti scoperta leggera, costruita facendo gran uso dell’alluminio. Le linee sono non soltanto belle, ma anche estremamente aerodinamiche. Ha un alettone posteriore che fuoriesce in automatico quando la vettura supera i 100 km/h e si ritrae quando la velocità scende sotto i 65 km/h. La capote è in tessuto termico isolante e può essere aperta o chiusa anche in movimento, fino ai 50 km/h di velocità. Insomma una bella sorpresa per il pubblico italiano che ha potuto ammirarla l’altra sera a Milano.

Tre le motorizzazioni, due delle quali a 6 cilindri e tre litri di cilindrata, che sviluppano rispettivamente 340 CV e 380 CV. Al top di gamma c’è la versione S con motore V8 5.0 da 495 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi. Di serie per tutti i propulsori c’è il cambio automatico Quickshift a 8 rapporti con levette al volante. In Italia la Jaguar F-Type arriverà nel corso dell’anno, con prezzi stimati intorno ai 100 mila euro.