Mercedes CLA: un’altra “Classe”

e non è un prototipo. Presentata al Salone di Detroit (in corso), farà il suo debutto sul mercato italiano ad aprile, al. Nasce come evoluzione “popolare” della CLS e la sua sportività si esprime nel

foto Ufficio stampa

Nella gamma Mercedes la CLA rappresenta un’altra “classe”, non solo per la bellezza delle sue linee filanti, ma perché non ha nulla a che vedere con la Classe C né altri modelli della stella. Un’auto originale quanto bella, elegante e sportiva, affusolata in 4,63 metri di lunghezza e con un abitacolo 4+1 posti, nel senso che il posto centrale del sedile posteriore è ridotto al minimo. La nuova CLA avrà la trazione anteriore sulla maggior parte dei modelli, ma la trazione integrale è disponibile sulle motorizzazioni più potenti, abbinata al cambio a doppia frizione 7G-Tronic. Sarà possibile sceglierla con l’assetto comfort o l’opzionale assetto sportivo, che ribassa la carrozzeria di 20 mm all’avantreno e 15 mm al retrotreno.

Tre gli allestimenti, tutti raffinatissimi. Basti pensare che il primo livello Executive ha cerchi in lega da 17 pollici e vanta il Tablet con vivavoce Bluetooth. Il livello superiore Sport ha cerchi in lega da 18”, il Tablet con navigatore e la telecamera posteriore; al top l’allestimento Premium con fari bixeno e dettagli AMG. Di serie l’inedita Mercedes CLA ha un impianto frenante dotato di radar (Collision Prevention Assist) che segnala ostacoli sul percorso già a 7 km/h di velocità (prima sulle Mercedes di alta gamma scattava dai 30 km/h) e frena in modo efficace e puntuale non appena il guidatore tocca il pedale del freno.

Tutte le motorizzazioni rispettano la normativa Euro 6 sulle emissioni. Sono tre le unità a benzina: CLA 180 da 122 CV, CLA 200 da 156 CV e CLA 250 da 211 CV; due le diesel 200 CDI da 136 CV e 220 CDI da 170 CV. La forbice di prezzi della nuova Mercedes CLA va da 29.900 a 39.900 Euro.