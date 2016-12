Il caviale? Al distributore

foto Ufficio stampa

Ad assicurare la distribuzione automatica di caviale nella celebre località californiana (e non solo lì) è Beverly Hills Caviar, uno dei più rinomati fornitori di “luxury food” in tutto il Nord America. Un’attività che va forte sui tempi – stretti – in cui si svolge: pranzi e riunioni d’affari, convention organizzate all’ultimo momento, anche pranzi privati. Ed è qui che Beverly Hills Caviar ha saputo crearsi la sua reputazione. Il passo alla distribuzione automatica, tutto sommato, è stato breve. Se ci sarà il sicuro successo sperato, probabilmente i distributori di caviale si troveranno non solo nelle hall degli alberghi, ma da tutte le parti: parcheggi, stazioni di servizio, ecc.. Il lusso diffuso per tutti, insomma.

La macchinetta installata a Beverly Hills offre ai clienti caviale ma non solo, anche bottarga italiana (una porzione costa 60 dollari), salmone, lumache. Quanto alle pregiate uova di storione, ce n’è di tutte le varietà e la distributrice lo dispensa in prodotti da 20 dollari fino ai 500 dollari dell’Imperial River Beluga Caviar. Ma volendo dispensa anche snack da 5 dollari, come i “Mini Cocktail Blinis”.