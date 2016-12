Salone di Detroit 2013

- Detroit apre il sipario sull’auto del 2013. È qui che inizia la stagione dei grandi saloni internazionali e al– c’è il meglio delle novità che vedremo nel corso dell’anno. L’ottimismo non manca: i costruttori a stelle e strisce sono in ripresa (+ 13,5% le vendite 2012) e anche gli asiatici sono in forte crescita,

foto Ufficio stampa

Una ragione in più per comprendere le ragioni di Marchionne nel voler accelerare l’integrazione tra Fiat e Chrysler. In effetti il Vecchio Continente regala poche soddisfazioni al gruppo italo-americano: nel 2012 ha venduto nell’Unione Europea meno di 800 mila vetture contro le 950 mila del 2011. Chrysler in Usa e Fiat nei Paesi emergenti (Brasile su tutti) regalano invece grandi soddisfazioni. Chrysler ha addirittura aumentato di oltre il 20% le vendite in Usa e dal Naias di Detroit tornerà con lo scettro di 4x4 più bello dell’anno assegnato al nuovo Ram 1500. Il titolo di auto più bella del Nord America va invece alla Cadillac ATS.

Tante le anteprime mondiali esposte a Detroit, più di 50. Val la pena dare uno sguardo in particolare a quelle Case che distribuiranno poi le loro novità anche in Italia. Mercedes presenta la gamma tutta nuova della Classe E: berlina, station wagon, coupé e cabriolet, tutte rinnovate. Ma la vera attrazione è l’inedita CLA, berlina-coupé 4 porte che si ispira alla più grande CLS. A farle concorrenza la BMW Serie 4 Coupé, mentre un gradino più in alto si posizionano la Audi RS7 Sportback e la BMW M6 Grand Coupé. Restando tra le tedesche, spicca la terza generazione della Porsche Cayman.

E Fiat? Scommette ancora sulla 500, declinata nelle due versioni Abarth e 500 Sport, giusto per “catturare” l’occhio del pubblico americano. Soprattutto si fa forte di Chrysler e della nuova Jeep Grand Cherokee diesel, una sfida sul mercato a stelle e strisce. Ma la vera freccia nell’arco è la nuova serie della Maserati Quattroporte, che si pone tra le reginette del salone, anche se la concorrenza è agguerrita, basti pensare ad un’altra splendida premiere mondiale come la cabrio Bentley Continental GT Speed Convertibile.

Di sicuro però gli americani saranno attratti più di ogni altra cosa dalla Corvette Stingray, l’ultima generazione (450 CV) di una vera “American Idol” come la Corvette. Attenzione dall’Oriente però: Toyota – fresca del ritorno in vetta nella classifica mondiale dei costruttori auto – porta la nuova Lexus IS, che in Italia vedremo soltanto in versione ibrida. Ammirazione suscita poi la sportivissima e bellissima Honda NSX Concept, mentre Nissan punta sul crossover Resonance e sulla nuova berlina Infiniti Q50.