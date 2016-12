In palio 10.000 km al giorno

- Con il porte aperte dello scorso fine settimana, la nuovaarriva nelle concessionarie italiane con la promessa di un pieno da soli 12 euro per l’acquisto del gas. Ma scatta anche il– sul sito Internet www.lanciaecochic.it dal 19 gennaio al primo marzo 2013, l’equivalente per percorrere 10.000 km.

foto Ufficio stampa

Sul sito www.lanciaecochic.it è possibile conoscere tutte le caratteristiche della nuova Ypsilon Ecochic Metano. Ci sono elementi come l’Ecotour, un viaggio virtuale lungo 10.000 km alla scoperta dei vantaggi dell’alimentazione a metano; E l’Ecocalculator, che consente di calcolare un itinerario stradale e confrontarne la convenienza se lo si effettua con la Ypsilon Ecochic Metano. Il concorso è valido per tutti coloro che si registreranno sul sito per prenotare un test-drive della vettura. Tra tutti questi sarà estratto ogni giorno (fino al primo marzo) un buono di 395 euro, vale a dire la spesa carburante necessaria a percorrere 10.000 km con la city car Lancia.

La versione ibrida benzina/metano del terzo modello più venduto d’Italia è equipaggiata col motore TwinAir Turbo da 80 CV, brillante ma al tempo stesso parco nei consumi: 3,1 kg di metano per 100 km nel percorso misto. Bassissime anche le emissioni di CO2, attestate a 86 g/km. A listino la Ypsilon Ecochic a metano arriva nei due allestimenti Silver e Gold, con prezzi rispettivi di 16.500 e 17.500 euro.