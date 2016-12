Il fascino di Audi RS5 Cabriolet

- Sarà una delle auto più belle del 2013. Laesprime dinamismo a piene mani e lo fa in un abito scoperto che ne accresce la sensualità., esattamente un anno dopo la RS5 Coupé, con la quale condivide il potente, niente male per un’auto scoperta.

foto Ufficio stampa

La linea filante della RS5 Cabriolet ha proporzioni perfettamente equilibrate, una silhouette che attenua la robustezza della carrozzeria. Il fascino della super cabrio tedesca è esaltato dalla scelta classica di offrire la capote in tessuto. Premendo un semplice pulsante questa si apre e chiude in modo completamente automatico, anche in marcia fino ai 50 km/h di velocità. I gruppi ottici anteriori hanno illuminazione xeno plus e una fascia di LED per le luci diurne, ma anche le fasce dei gruppi ottici posteriori sono a LED. Inedito il disegno del paraurti posteriore, con il diffusore che si sviluppa verso l’alto. Possenti i cerchi, da 19 o 20 pollici.

All’interno l’elevata qualità dell’abitacolo si specchia nei sedili sportivi regolabili elettricamente e dotati di imbottiture rialzate per un’ottimale tenuta laterale. Sedili che integrano i poggiatesta, il supporto lombare e persino il supporto femorale estraibile. I rivestimenti sono una combinazione di pelle e Alcantara, a richiesta anche pregiata pelle Nappa nera o argento luna. Optional di pregio il sistema di riscaldamento della zona attorno alla nuca e il climatizzatore a tre zone.

Il motore è un V8 benzina aspirato di 4,2 litri, capace di sviluppare 450 CV a più di 8.000 giri e una coppia massima di 430 Nm. La velocità massima è di 280 km/h, ma Audi la limita elettronicamente a 250 orari. Impressionante per una cabriolet 4 posti è l’accelerazione: da 0 a 100 in 4,9 secondi. Il cambio a doppia frizione S tronic e 7 rapporti sposa la trazione integrale permanente, che in condizioni di marcia normali distribuisce la coppia all’assale anteriore e posteriore nel rapporto 40:60, ma all’occorrenza può trasmetterla fino al 70% alle ruote anteriori e fino all’85% a quelle posteriori.

È possibile scegliere fra otto colori: una tinta base, quattro vernici metallizzate ed effetto perla come pure tre cristallo. La capote è disponibile in nero, grigio, rosso o marrone. Il prezzo al pubblico di Audi RS5 Cabrio è di 94.500 Euro.