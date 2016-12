Il record a vela di Maserati

- Una Maserati per battere ogni record. Se poi alla guida c’è Giovanni Soldini, allora l’impresa è obbligatoria anche… in acqua. Sì perché, il punto più a sud della Terra prima dell’Antartide. Al 15° giorno di viaggio, l’imbarcazione è ormai alla latitudine di Rio de Janeiro.

Ma non sono i tropici né l’Equatore a impensierire Soldini e il suo equipaggio, molto affiatato, composto dagli italiani Guido Broggi, Corrado Rossignoli e Michele Sighel, dal francese Sébastien Audigane, il tedesco Boris Herrmann, lo statunitense Ryan Breymaier, il cinese Jianghe Teng (detto Tiger) e lo spagnolo Carlos Hernandez. A turni di 4 membri alla volta, per 4 ore di navigazione ciascuno (cambio di due membri ogni due ore), il viaggio per unire le due coste degli States vira adesso verso sud e le terribili tempeste della Patagonia e della Terra del Fuoco.

L’imbarcazione VOR 70 Maserati deve percorrere in tutto 13.225 miglia, finora ne ha fatte circa 5.000 e ha un vantaggio di quasi 1.500 miglia, a parità di tempo, su Acquitaine Innovations, la barca che detiene il record, con 57 giorni, 3 ore e 2 minuti. Anche se la vera leggenda di questa rotta storica è la Flying Cloud, un vascello costruito a Boston che nel 1854 riuscì a raggiungere San Francisco via Capo Horn in 89 giorni e 21 ore, un record rimasto imbattuto per più di 130 anni! I veri appassionati possono seguire live l’intero viaggio di VOR 70 Maserati sul sito http://maserati.soldini.it/.