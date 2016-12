Arriva in primavera la 2008

- Obiettivo: conquistare nuovi clienti.. Si chiama 2008, un nome non casuale nella gamma Peugeot, perché da un lato si pone come variante Suv della compatta 208 e dall’altro si posiziona un gradino sotto la 3008.

foto Ufficio stampa

Una vettura originale, che mette insieme la funzionalità e la versatilità dei Suv con le doti dinamiche tipiche di una berlina o di una due volumi compatta. Un’auto facile da guidare, ma moderna nel look e confortevole all’interno. Il look esprime robustezza, soprattutto in quei particolari così tipici dei veicoli off-road: parafanghi, passaruota, cofano anteriore e fiancate scolpite. Il portellone ha dimensioni alquanto generose e aprono su un vano bagagli dalla soglia di carico bassa. In più ci sono le barre sul tetto, leggermente arcuate, a completare la vocazione della 2008 per il tempo libero.

Dal punto di vista estetico, la 2008 si caratterizza per gli scivoli di protezione anteriore e posteriore, per le modanature laterali in acciaio inox e i superbi cerchi diamantati da 17 pollici, tipici di un vero Suv con assetto alto e adatti anche ai percorsi non asfaltati. Il frontale mostra la personalità della calandra cromata e non rinuncia ai tipici gruppi ottici “felini”, che fanno tutt’uno con il frontale ed hanno un forte impatto visivo. Standard sono poi le luci diurne a LED. Dotazione chic è senza dubbio il tetto panoramico “Ciel” già visto su altri modelli Peugeot.

Le motorizzazioni saranno le più moderne oggi a disposizione della Casa francese. I turbodiesel common rail sono quelli della gamma e-HDi e i motori a benzina partono dagli efficienti 3 cilindri di piccola cilindrata. Molte versioni di Peugeot 2008 vanteranno emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km. Peugeot conta sulla polivalenza della 2008 per avvicinare al brand nuovi clienti, in tutto il mondo visto che il crossover verrà costruito contemporaneamente in Francia, Brasile e Cina.