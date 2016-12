- Sono le prime immagini della nuova Maserati Quattroporte. Ladell’ammiraglia modenese farà il suo debutto nei prossimi giorni al Salone di Detroit, il primo grande salone dell’anno, che aprirà il 15 gennaio. Di lei però già si sanno molte cose: il telaio è tutto nuovo, il design è stato rinvigorito in senso dinamico,

foto Ufficio stampa

Più lunga e più larga della precedente, con un miglior Cx aerodinamico, la nuova Quattroporte assume un design che riprende molti dettagli dalle ultime coupé e cabrio Maserati: griglia frontale molto aggressiva, linee che esprimono dinamismo, rispetto delle proporzioni e armonia delle forme. Come sempre distintivi i tre piccoli estrattori d’aria sul parafango anteriore. Il passo più lungo non solo affusola di più la silhouette della berlina, ma aggiunge anche spaziosità (e comfort) ai raffinati interni.

L’abitacolo si caratterizza per le superfici morbide al tatto, la plancia avvolgente e l’impiego di materiali pregiati, legno e pelle. La nuova Quattroporte esprime eleganza e qualità, una raffinatezza sinceramente “made in Italy” e lo dimostrano i tanti dettagli lavorati artigianalmente. Il cliente può inoltre scegliere tra la configurazione a 4 o a 5 posti. Le nuove dotazioni dell’abitacolo includono: hotspot WiFi, impianto audio premium surround Bowers and Wilkins con 15 altoparlanti, display Maserati Touch Control da 8,4 pollici.

Maserati è intervenuta anche sulle motorizzazioni. La nuova ammiraglia consuma di meno (il 20% circa) ed è più potente. A questo scopo è stata progettata una nuova famiglia di motori assemblati dalla Ferrari a Maranello: si tratta del V8 da 3,8 litri e del V6 3.0. Il primo in particolare definisce i nuovi standard prestazionali di Maserati raggiungendo i 100 km/h da ferma in appena 4,7 secondi e una velocità massima di 307 km/h. Non meno esaltanti le prestazioni del V6 Twin turbo, con i suoi 285 km/h di velocità massima. La nuova trasmissione a 4 ruote motrici, alternativa alla trazione posteriore, è senza dubbio una delle principali novità della nuova Quattroporte.

Una berlina ammiraglia come la Maserati Quattroporte deve saper offrire performance dinamiche superiori ma anche un facile handling. È la berlina più veloce del mondo, ma anche un’auto che si rivolge al target più esclusivo, che andrà forte sul mercato Usa, e quindi la scelta del cambio automatico a 8 rapporti – evoluto, confortevole e molto preciso – è obbligata. La distribuzione dei pesi è perfettamente equilibrata – 50 e 50 – e le sospensioni anteriori sono a doppio braccio oscillante, mentre le posteriori hanno la solidità dei 5 bracci. La nuova Quattroporte andrà a listino nel corso dell’anno, il suo prezzo base sarà intorno ai 115 mila euro.