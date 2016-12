A Babbo Natale la posta di MINI

- Operazione Babbo Natale. Si può chiamare così. Un viaggio che ha conquistato un record importante, attestato dal Guinness dei Primati: la consegna della più lunga lista di desideri mai consegnata a Santa Claus. Qualcosa come, Italia inclusa e persino da Ghana, Palestina ed Ecuador.

foto Da video

Una lista che, srotolata, è lunga 3.800 metri. E pesante 160 chilogrammi! La lista dei desideri è stata realizzata unendo uno a uno ciascun desiderio e utilizzando una carta speciale che consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il progetto “MINI goes to Santa Claus”, chiaramente benefico, ha visto la partenza da Monaco di Baviera di una flotta di 8 automobili MINI, inclusa l’ultima arrivata Paceman. Il viaggio si è poi concluso presso l’Ufficio Postale della città finlandese di Rovaniemi, in Lapponia, ritenuta dalla maggior parte dei bambini del mondo la patria ufficiale di Babbo Natale.

Ad accogliere la gamma MINI a Rovaniemi c’era un ospite d’eccezione: Rauno Aaltonen. Il grande pilota di rally finlandese, che nel 1967 vinse il Rally di Montecarlo a bordo di una MINI classica, ha dato prova del suo talento al volante della nuova MINI Paceman e facendo vivere alla stampa internazionale la MINI Ice Driving Experience.