Porsche Cayman, coupé dei sogni

- Il Caimano ritorna. No, niente di politico per carità, nel mondo dell’auto il caimano rappresenta ben altro: è il modello più moderno, stilisticamente parlando, della Porsche, che infondono ulteriore dinamicità a questo modello, che monta cerchi standard da 18 o 19 pollici.

foto Ufficio stampa

Uno dei modelli Porsche più amati, perché insieme alla Boxster la Cayman incarna il sogno possibile della Porsche (i prezzi partono da poco più di 50 mila euro). La prima grande novità della terza generazione di Cayman è la struttura leggera, visto che la carrozzeria fa ampio uso dell’alluminio e ciò ha alleggerito la coupé di circa 30 kg rispetto a prima. È un segnale delle sinergie sempre più strette col gruppo Volkswagen e la vettura ne ha beneficiato per l’aumento delle performance dinamiche e la riduzione – fino al 15% in meno – dei consumi.

Anche l’aerodinamica è stata ridefinita, basti osservare il parabrezza più proteso in avanti e la nuova linea del tetto, allungata di più verso la coda. Il tratto più espressivo della Cayman III è però la rientranza lungo ciascuna porta, che favorisce il flusso d’aria verso la presa d’aria laterale posteriore e da qui direttamente al propulsore. Una soluzione che spiega esteticamente il concetto di sportiva a motore centrale. Davanti la coupé è facilmente riconoscibile dalle altre Porsche per le grandi prese d’aria, ma anche la coda è particolare (lo è sempre stata a dire la verità), con il grande portellone piatto in alluminio e avvolto da bordi molto pronunciati.

La configurazione dell’abitacolo è due posti e due sono anche le versioni proposte da Porsche: Cayman e Cayman S. La prima monta il motore boxer a 6 cilindri da 2,7 litri e 275 CV, che consente alla sportiva tedesca di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 266 km/h. Il 6 cilindri della nuova Cayman S ha cilindrata di 3,4 litri e sviluppa 325 CV, abbattendo l’accelerazione da 0 a 100 a 4,7 secondi, per una velocità di punta di 283 km/h. Entrambi i modelli sono dotati di serie del cambio manuale a 6 marce, ma a richiesta è proposto l’interessante cambio a doppia frizione PDK, evoluzione sportiva del DSG Volkswagen.

Per la prima volta sul modello è di serie l’Adaptive Cruise Control. Il lancio sul mercato europeo della Porsche Cayman terza serie è previsto il 2 marzo, i prezzi italiani, IVA al 21% inclusa, sono di 53.075 Euro per la Cayman e di 66.310 Euro per la Cayman S.