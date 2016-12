Dacia Sandero Stepway, atto II

foto Ufficio stampa

Da Renault, proprietaria del marcio, arriva il motore TCe da 90 CV, un tre cilindri benzina di soli 900 centimetri cubici e sovralimentazione turbo. Turbo è anche l’altro motore, il classico 1.5 dCi a gasolio da 90 CV. Due motorizzazioni molto efficienti: il TCe 90 CV consuma in media 5,3 litri/100 km e riduce le emissioni di CO2 a soli 120 g/km. Il turbodiesel fa ancora meglio: consumi di 4,1 litri/100 km nel ciclo misto e scarichi di CO2 di 105 g/km. Come ogni modello Dacia, anche Sandero Stepway si rivela un acquisto intelligente, e non va dimenticata la garanzia di 3 anni/100.000 km.

Dal punto di vista estetico, il piccolo crossover cambia la calandra e acquista maggior robustezza la fiancata. All’interno è nuova la plancia: grigio scuro o bicolore. Aumentano i contenuti: seggiolini Isofix sono previsti sui due posti laterali posteriori, e l’ESP diventa finalmente di serie (cosa che non sempre Dacia fa). Dal punto di vista multimediale, Sandero Stepway vanta il sistema Dacia Plug&Radio che comprende radio-lettore CD, compatibile con formato MP3, completati dalla tecnologia vivavoce Bluetooth, prese USB e jack sul frontalino, più i comandi al volante. Due i livelli di equipaggiamento.