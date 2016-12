Capri, Hollywood: cinema eco

- Capodanno a Capri. Non un cinepanettone, ma il cinema c’entra eccome. Si svolge infatti nell’Isola Azzurra il tradizionale. E per il secondo annodella rassegna caprese, che si inaugura oggi e concluderà il 2 gennaio.

foto Ufficio stampa

La mobilità per l’International Film Festival sarà al 100% elettrica. Ad assicurare gli spostamenti nell’isola saranno le Smart fortwo electric drive e la bici con pedalata assistita smart ebike. Non c’è dubbio che siano le migliori soluzioni per non gravare sul cristallino ambiente di Capri, da preservare e non intaccare con veicoli a combustione termica. Grazie al suo motore elettrico da 55 kW, smart fortwo electric drive raggiunge una velocità massima di 125 km/h e vanta un’autonomia di marcia, a batterie cariche, di circa 145 km in città.

Il brand Smart sarà inoltre protagonista dell’esclusiva area lounge adiacente al Centro Congressi di Capri e aperta ai clienti i fans del marchio controllato dal gruppo Daimler-Benz.