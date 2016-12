Ford trova nuovi spazi su Kuga

- Tagliando obbligatorio in casa Ford per il Suv Kuga, veicolo dal design dinamico che ha nell’efficienza delle motorizzazioni il suo grande valore aggiunto., basti pensare all’originale sistema di apertura automatica del bagagliaio. Sicurezza al top, con nuove dotazioni e 5 stelle EuroNCAP.

foto Ufficio stampa

I Suv stanno cambiando pelle, lo vediamo col nuovo Rav 4 di casa Toyota e degli altri competitor (nipponici soprattutto). Sono sempre più dei crossover con l’abitabilità interna di una wagon importante e qualità dinamiche più soft, tutto sommato poco inclini al fuoristrada vero e proprio. Kuga incarna alla perfezione questo cambiamento: ha interni spaziosi, molto confortevoli, non lascia nulla al caso quanto a funzionalità e ottimizzazione degli spazi. Con un solo tocco è possibile abbattere la seconda fila di sedili, mentre chi ama i viaggi apprezzerà l’impianto audio Sony proposto di serie.

E ha un grande bagagliaio, 82 litri ci capacità in più rispetto a prima e con l’originalissimo sistema di apertura automatica del portellone: basta passare un piede sotto il paraurti posteriore, sempreché si abbia la chiave in tasca, e questo si apre magicamente. Facilitando alla grande il lavoro di chi è zeppo di borse e bagagli e non vuol riporli a terra per sollevare il portellone.

Ford effettua anche il necessario upgrade tecnologico e dota il Suv di un inedito sistema di assistenza attiva al parcheggio (Active Park Assist) e quello che aiuta la visualizzazione degli angoli ciechi della vettura, con luci e alert di avviso sullo specchietto retrovisore esterno. La dinamica di marcia è migliorata grazie all’introduzione del “Torque Vectoring Control” che gestisce elettronicamente la trazione e la coppia. Non manca il sistema EcoMode, l’indicatore di cambio marcia. Il Curve Control è un aiuto decisivo quando la vettura affronta la curva a velocità sostenuta, riducendo gli effetti del sottosterzo anche in condizioni di emergenza e frenando anche se il guidatore ha ancora il piede sull’acceleratore.

I classici motori 2.0 TDCi da 140 CV (disponibile sia a trazione anteriore che integrale) e 163 CV a trazione integrale restano i più amati dalla clientela europea, e Ford ha migliorato del 10% circa la resa in termini di consumi ed emissioni. A benzina la novità è il 1.6 EcoBoost da 150 CV, che riesce ad abbassare i consumi medi del 25%, portandoli ad appena 6,6 litri per 100 km nel ciclo misto. Certo ha la trazione anteriore che aiuta a risparmiare alla pompa, ma i più sportivi possono sempre optare per il Kuga 4x4 da 182 CV.

Kuga sarà in vendita in Italia a cavallo tra gennaio e febbraio 2013. L’edizione di lancio ha motore TDCi 140 CV 4x4 e l’esclusivo allestimento Luxury. I 29 mila euro di questa versione sono assolutamente interessanti, ma chi vuol risparmiare potrà partire dai 26 mila euro della nuova motorizzazione 1.6 benzina da 150 CV.