Mercedes SLS AMG Coupé Black Series

- È la versione più veloce di sempre tra tutte le “Ali di Gabbiano”. Mercedes riesce a superare sé stessa e realizza la favolosa. Deriva direttamente dal modello da gara GT3, ha la carrozzeria in alluminio, il cambio automatico sportivo a 7 rapporti, i freni in ceramica e il

foto Ufficio stampa

Un’auto che rappresenta l’eccellenza delle tecnologie sportive Mercedes, implementate però su un modello stradale, che trasferisce dalla pista all’asfalto di tutti i giorni le sue incredibili potenzialità. È innanzitutto un’auto leggera – pesa soltanto 1.550 kg – avvalendosi di una struttura in gran parte in alluminio. Il cofano in fibra di carbonio ha una grande presa d’aria centrale che dissipa il calore sviluppato dal motore e aumenta la deportanza sull’asse anteriore, migliorando l’aerodinamica. Leggerezza che è anche nei cerchi in lega AMG da 19 pollici all’anteriore e da 20” al posteriore (gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport Cup 2) e nelle minigonne laterali realizzate in carbonio.

Il motore è davvero super. Il V8 AMG di 6,3 litri è stato potenziato fino a 631 CV, sviluppati a 7.400 giri, per una coppia massima di 635 Nm. Le prestazioni sono conseguenti: velocità massima di 315 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in soli 3,6 secondi. Una supercoupé, coadiuvata dalle più moderne tecnologie meccaniche, come il cambio a doppia frizione Speedshift DCT a 7 rapporti e 4 programmi di marcia. Le sospensioni sono naturalmente sportive e l’ESP a tre stadi assicura, con la funzione Race Start, la perfetta trazione in fase di accelerazione da ferma. L’impianto frenante si basa su grandi dischi in ceramica da 402 mm di diametro davanti e 360 mm dietro, per un’efficienza di frenata davvero impeccabile.

E se non basta? Niente paura, Mercedes e la sua divisione sportiva AMG hanno pensato anche agli incontentabili. A richiesta è disponibile il kit aerodinamico AMG che migliora ulteriormente la dinamica di marcia della SLS AMG Black Series. In pratica viene montato sulla vettura un alettone posteriore in fibra di carbonio, fisso ma regolabile, che superati i 120 km/h fuoriesce in automatico e migliora la tenuta in curva della supersportiva tedesca. Che su strada arriverà a giugno 2013.