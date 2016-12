La Jeep più vintage

- Nel panorama dei fuoristrada “nudi e puri”, Jeep Wrangler è quello che suscita le nostalgie più sincere. Perché è la Jeep come siamo stati abituati a vederla da sempre, nei film americani degli anni 50, e perché, non il miscuglio di forme degli attuali Suv., Jeep Wrangler fa proprio il termine vintage meglio di qualsiasi altro veicolo.

foto Ufficio stampa

Eppure è modernissimo, nelle motorizzazioni e negli allestimenti. Il Gruppo Fiat – che come noto possiede oggi il marchio americano – ha lanciato sul mercato italiano la versione Unlimited 2013 di Wrangler, nella carrozzeria 4 porte e negli allestimenti Sahara e Rubicon. Tra le caratteristiche estetiche due nuovi tipi di cerchi da 17 e 18 pollici e addirittura 4 inedite tinte di carrozzeria (per un totale di 6). Restano in gamma la versione Sport e la carrozzeria Cabrio del 4x4 Jeep.

Wrangler Unlimited 2013 è disponibile con due motorizzazioni: a benzina il possente 3.6 Pentastar da 284 CV (non disponibile sulla versione Rubicon), abbinato alla trasmissione automatica a 5 rapporti con AutoStick; a gasolio il 2.8 CRD turbo common rail da 200 CV, proposto sia col cambio manuale a 6 marce e tecnologia Stop/Start che col cambio automatico. Sofisticati i vari sistemi di trazione integrale Command-Trac, Rock-Trac e i bloccaggi elettronici dei differenziali Tru-Lock, che si avvalgono di assali anteriori e posteriori ad alta resistenza Dana. Non mancano i dispositivi “Hill Descent Control” per il controllo della velocità in discesa e “Hill Start Assist” per aiutare il 4x4 nelle partenze in salita.

Gli interni di Jeep Wrangler Unlimited 2013 propongono sedili di nuovo disegno, più confortevoli e rivestiti in pelle nera nell’allestimento Sahara e in tessuto su quello Rubicon. Il plus è l’adozione di serie dell’impianto audio Alpine con 6 casse e subwoofer, per una potenza di 368 watt. Per il comfort spiccano inoltre le luci di lettura a LED interne e per chi guida l’utile sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Il listino prezzi parte dai 39.400 euro della versione 2.8 CRD Sahara e raggiunge i 40.600 euro delle altre tre versioni: 2.8 CRD Automatico Sahara, 3.6 V6 Automatico Sahara e 2.8 CRD Automatico Rubicon.