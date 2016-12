foto Ufficio stampa

A listino proprio in questi giorni, nuova Audi R8 Coupé e Spyder ha di nuovo i proiettori a LED adattativi in curva, i gruppi ottici posteriori con luci a LED e gli indicatori di direzione dinamici, così da spostare la luce sempre verso l’esterno, in direzione della svolta. Il cambio S tronic è di serie sulla versione V10 plus, e non mancano i freni in ceramica e tanti raffinati dettagli di stile per la carrozzeria e gli interni. La calandra, il paraurti, le prese d’aria si arricchiscono di inserti cromati, mentre lo splitter anteriore in fibra di carbonio rinforzata è di serie sulla R8 V10 plus e optional sulle altre versioni.

In fibra di carbonio rinforzata è anche la copertura del vano che alloggia la capote della Audi R8 Spyder. Capote in tessuto, che si apre o chiude in soli 19 secondi e anche in marcia fino ai 50 km/h di velocità, mentre indipendente dalla capote è il cristallo termico nella paratia tra l’abitacolo e il vano motore, azionabile con un interruttore e che ha l’ulteriore funzione di frangivento. Lunga 4,4 metri e larga 1,9, la supercar Audi monta gomme da 18 pollici sulla motorizzazione V8 e da 19 sulla V10.

Gli interni propongono un classico rivestimento dei sedili in Alcantara/pelle per la V8 e in pelle Nappa per la V10, in questo caso anche regolabili e riscaldabili elettricamente. Per la motorizzazione V10 c’è un occhio di riguardo e di serie Audi offre il navigatore satellitare e l’impianto audio Bang & Olufsen.

Tre le motorizzazioni. Si comincia con il V8 4.2 da 430 CV, che tocca i 300 orari di velocità e accelera da 0 a 100 in 4,3 secondi, se si adotta il cambio s tronic che fa guadagnare tre decimi netti rispetto al cambio meccanico. E questa è la motorizzazione “piccola”. Dopo c’è il V10 da 525 CV, potenziato a 550 CV nella versione V10 plus (disponibile solo per la Coupé), e con un grande diffusore in fibra di carbonio collocato più in alto. In entrambi i livelli di potenza, l’accelerazione si abbassa attorno ai tre secondi e mezzo e la velocità massima sfiora i 320 orari. La trazione predilige il retrotreno (15/85 la ripartizione tra gli assi), con il retrotreno dotato di differenziale autobloccante meccanico.

Nuova Audi R8 – sia coupé che spyder – è disponibile in due colori pastello, 4 metallizzati e 5 con effetto perla/cristallo. I prezzi partono dai 116.900 euro della R8 Coupé V8 4.2 con cambio manuale, mentre il cambio S tronic da solo costa 6.000 euro tondi tondi. Per le versioni V10 Coupé si parte da 157.500 euro (l’S tronic è incluso) e si arriva ai 176.400 euro della V10 plus. Per la nuova R8 Spyder la forbice di prezzi va da 129.100 a 169.700 euro.