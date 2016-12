Aston Martin nuova DB9

foto Ufficio stampa

La vocazione sportiva si fa ancora più forte, perché la nuova DB9 prende il posto della Virage. Il motore V12 di 5.935 cc è stato potenziato di 40 CV e arriva adesso a erogarne più di 500 (per la precisione 517 CV a 6.500 giri). Merito fra l’altro della doppia fasatura variabile, dei corpi farfallati di maggiori dimensioni e del nuovo collettore d’aspirazione. La coppia massima sale da 600 a 620 Nm a 5.500 giri/minuto e le performance sono degne del nome Aston Martin: 295 km/h la velocità di punta e 4,6 secondi l’accelerazione da 0 a 100 orari. E c’è da aggiungere che la DB9 non è una supercar di taglia piccola: è lunga 4,72 metri e ha un passo di 2,74 metri. Non per niente l’abitacolo è omologato 2+2 posti.

Esteticamente il Model Year 2013 della DB9 presenta gli inediti ed eleganti fari bixeno con luci diurne a LED. Sia la carrozzeria Coupé che la Volante si distinguono per il cofano motore e la griglia anteriore a 5 lamelle di nuovo disegno. I cerchi in lega da 20 pollici accolgono pneumatici Pirelli P Zero di misura 245/35 davanti e 295/30 dietro. Per un tocco ancora più sportivo è disponibile in opzione lo splitter anteriore in fibra di carbonio all’interno del “Carbon Pack”. Di serie la supercar vanta le sospensioni attive che consentono di scegliere tra tre tipi di assetto: Normal, Sport e Track. L’impianto frenante con dischi carboceramici (il meglio che c’è) è firmato Brembo.

Gli interni hanno un chiaro taglio sportivo, con sedili a guscio anteriori e ampie selezioni di pellami per i rivestimenti. Un vero accessorio di classe si rivela il pomello del cambio, in vetro con effetto gioiello. Aston Martin DB9 MY 2013 è a listino sul nostro mercato al prezzo di 180 mila euro la Coupé e 195 mila euro la carrozzeria scoperta Volante.