Sulla Ypsilon arriva il metano

- Non si ferma il boom del metano per autotrazione. Nel corso di questo 2012, in un mercato italiano che sta riducendo di oltre il 20% le vendite di auto nuove rispetto allo scorso anno, quelle dei veicoli a metano stanno crescendo del 50%. E il 2013 promette di continuare il trend favorevole:

foto Ufficio stampa

Già forte del successo della versione a gpl, la city car Lancia scopre adesso il metano, o meglio la doppia alimentazione benzina e metano. Il motore di riferimento è il più moderno che il gruppo Fiat abbia in mano, il bicilindrico TwinAir Turbo di 900 cc, capace di sviluppare 80 CV durante la marcia a metano e 85 CV quando va a benzina. Un motore di rara efficienza, leggero e brillante nelle prestazioni, non a caso eletto “Motore internazionale dell’Anno” nel 2011. Montato sulla Lancia Ypsilon Ecochic riesce ad abbattere le emissioni di CO2 fino a 86 g/km, pari a 3,1 kg/100 km di consumo nel ciclo combinato. Significa che con meno di 12 euro è possibile fare un pieno di metano.

Mettendo insieme i due serbatoi per la benzina e il metano, l’autonomia di marcia di questa city car supera i 1.300 km nel percorso extraurbano. I due impianti di alimentazione sono indipendenti fra di loro: la benzina interviene soltanto all’avviamento e quando il metano si sta esaurendo, ma con un pulsante il guidatore può sempre commutare tra un carburante e l’altro. La Ypsilon ibrida a metano non perde nulla della capacità del bagagliaio, che resta di oltre 200 litri. Un’auto che mette insieme eleganza e praticità, tanto che in alcune regioni italiane è persino esente dal pagamento del bollo.

Lancia Ypsilon Ecochic a metano è disponibile negli allestimenti Silver e Gold, con prezzi di listino rispettivamente di 16.500 e 17.500 euro. Nella fase di lancio il climatizzatore è in omaggio sulla versione Silver e gli eleganti cerchi in lega da 15 pollici sulla Gold. La dotazione di serie è ricchissima, include fin dal primo allestimento il controllo elettronico di stabilità ESC con antislittamento ASR e assistente alle partenze in salita Hill Holder, i retrovisori esterni elettrici, il volante regolabile in altezza e profondità, il sedile guida regolabile in altezza.