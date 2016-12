Pronto il varo della Serie 4 Coupé

foto Ufficio stampa

Ancora a livello di prototipo, ma pronta per debuttare su strada già nel 2013, la BMW Serie 4 Coupé ha un passo lunghissimo – più di 2,8 metri – cioè 5 cm in più della Serie 3 Coupé, per una lunghezza di 4,64 metri. Anche le carreggiate sono più larghe, mentre l’altezza è stata abbassata di 16 mm ed è ora di 1,362 metri. Il tutto crea proporzioni perfette e di grande dinamicità, che si esprimono attraverso linee inconfondibilmente BMW: il cofano motore molto lungo, la fiancata slanciata con i cerchi in lega da 20 pollici e gli sbalzi corti. I gruppi ottici sono a LED.

Per gli interni, BMW promette dettagli da alto di gamma, con ampio ricorso ai rivestimenti in pelle e alle personalizzazioni firmate BMW Individual. Resta da scoprire la gamma motori della nuova coupé tedesca, ma è sicuro che tutte le moderne unità EfficientDynamics saranno presenti sul modello, il cui debutto ufficiale è previsto a inizio gennaio al Salone di Detroit. Più che probabile anche l’arrivo della versione ibrida elettrica.