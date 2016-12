Rapid, la nuova berlina Skoda

foto Ufficio stampa

Proporzioni armoniche, pulite, nella gamma della Casa boema la Rapid va a posizionarsi tra Fabia e Octavia. Il frontale propone la calandra con una raffinata cornice cromata, mentre i gruppi ottici fari-fendinebbia vanno a formare una sorta di elegante quadrifoglio. Di serie i cerchi da 15 o da 16 pollici, secondo i tre distinti allestimenti. La dote principale della berlina è però la versatilità: l’abitacolo è spazioso e il bagagliaio è da record con la sua capacità di 550 litri in configurazione normale! E abbattendo la seconda fila di sedili si arriva a quasi 1.500 litri.

Al lancio sul mercato italiano Skoda Rapid avrà 4 motorizzazioni a benzina e soltanto una a gasolio. Per le prime si parte dal piccolo 1.2 da 75 CV e si sale poi al 1.2 turbo TSI da 86 CV e da 105 CV, per finire col brillante 1.4 TSI da 122 CV, anch’esso turbo a iniezione diretta e con il plus del cambio DSG a doppia frizione. L’unico diesel è il 1.6 TDI turbo common rail da 105 CV. Skoda ormai sfrutta al massimo le sinergie all’interno del gruppo Volkswagen e offre una dotazione standard decisamente importante. L’ESP è di serie come il sistema antislittamento ASR, i 6 airbag, la frenata d’emergenza automatica e l’aiuto alle partenze in salita.

La forbice di prezzi della nuova berlina va da 13.990 a 20.850 euro, la gamma a gasolio parte da poco più di 18 mila euro.