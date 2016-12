Un milione di Fiat 500

foto Ufficio stampa

Ma oggi la 500 è prodotta anche in Messico, nello stabilimento di Toluca, ed è venduta in più di 100 Paesi del mondo: dal Brasile al Sud Africa, dal Giappone agli Stati Uniti. Un’icona di stile la 500, che Marchionne è tentato di fare un marchio a sé stante. Proprio negli States, lanciata nel 2011, ha già raggiunto le 73 mila immatricolazioni, e Fiat intende rafforzarne la presenza con la 500e, una versione completamente elettrica con motore da 100 CV alimentato da batterie agli ioni di litio. Peccato che per il momento non si parli d’introdurre questa versione anche in Italia.

Oggi la vettura è proposta anche nella carrozzeria cabrio e di recente si è “allargata” nella carrozzeria MPV (la 500L). La classica city car è invece proposta oggi in 6 allestimenti: Pop, Pop Star, Color Therapy, Lounge, Street e “By Gucci”. E 5 motorizzazioni: 1.2 benzina 69 CV, bicilindrico TwinAir Turbo da 900 cc e 85 CV, 1.4 16V da 100 CV, 1.2 EasyPower a gpl 69 CV e a gasolio il 1.3 Multijet da 95 CV. Fiat 500 è forte delle 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza e vanta tra le sue dotazioni di serie i 7 airbag e il controllo elettronico di stabilità ESP.

Sul mercato italiano, il gruppo torinese le fa oggi omaggio di una promozione che, per l’ultima versione Color Therapy – con prezzi che partono da 10.950 euro – include il finanziamento a tasso zero (Taeg 1,75%) e due tagliandi di manutenzione programmati.