Volkswagen lancia la eco up!

- Attore non protagonista, il metano si è ritagliato una parte importante al 37° Motor Show di Bologna. Il gas per autotrazione cresce nelle attenzioni degli automobilisti europei e i costruttori auto non lo propongono più soltanto sulle utilitarie, ma anche su auto di grossa cilindrata, come Mercedes sulla Classe B e la Classe E o Volkswagen sulla Passat. Proprio

foto Ufficio stampa

Costa poco il gas, e su una city car piccola e leggera come la up! l’effetto risparmio è massimizzato. Volkswagen promette 100 km con 3 euro scarsi di spesa (pari a 2,9 kg di metano), anche perché la eco up! avrà di serie il pacchetto BlueMotion che include, tra l’altro, il sistema start/stop e di recupero dell’energia in frenata. Contenute al minimo anche le emissioni di CO2: appena 79 g/km. La eco up! è naturalmente un’ibrida, accanto all’alimentazione a metano – stoccato in due serbatoi da 11 kg complessivi – c’è un serbatoio da 10 litri per la benzina, che consentono un’autonomia di marcia di quasi 600 km, 380 grazie al metano.

La motorizzazione scelta per questa versione è la 68 CV, che consente una velocità di punta di 168 km/h. Il motore è sempre il 3 cilindri 1.0 che, in Italia, è disponibile sia nel livello da 68 che in quello da 75 CV. Qualcosa si perde, il vano della ruota di scorta ad esempio, ma non la capacità di carico del bagagliaio, che resta immutata rispetto alle altre versioni della city car tedesca. La eco up! è proposta in tre allestimenti e sia a 3 che 5 porte, con 4 posti omologati. Di serie ha l’ESP, l’ABS e il sistema antislittamento ASR.

Tra i contenuti comfort, l’impianto radio con lettore CD/MP3 e presa. Volkswagen ha avviato la prevendita in questi giorni, ma a gennaio la eco up! sarà disponibile nelle concessionarie. In atto c’è la promozione dicembrina sulla vettura – si parte da 9.500 euro – ma la versione a metano costa di più, all’incirca i 12.950 euro del listino tedesco.