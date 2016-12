Forstars, il nuovo abito della Smart

- Due posti così la Smart non li ha mai avuti. E i contenuti pure, basti pensare al proiettore cinematografico nel cofano. Incredibile a dirsi, ma la cosa più “usuale” della originalissima. Un prototipo al momento, in scena al Motor Show ma già vista “girare” su strada a Roma, per catturare le reazioni del pubblico.

foto Ufficio stampa

La forstars è innanzitutto una carrozzeria tutta nuova in casa Smart. È lunga 3,55 metri (quanto una Fiat 500) e il passo supera di ben 60 cm quello della Smart Coupé tradizionale. Le forme mischiano i tratti di una coupé con quelli di un piccolo Suv, per una carrozzeria compatta assolutamente inedita, che non rinuncia ai due soli posti interni. La spaziosità è da nababbi. Il nome forstars deriva dal tetto in vetro, che dà ai passeggeri l’occasione romantica di vedere le stelle, vedendo magari il film che il proiettore (l’accessorio in più dell’auto) può trasmettere su una parete, magari quella esterna di casa, in una sorta di drive-in fai da te.

Gli interni sono eleganti e raffinati, ma è chiaro che se e quando la forstars diventerà un modello di serie, molte delle carte in tavola cambieranno. Ad ogni modo nel prototipo le finiture in alluminio spazzolato fanno da contrasto col rosso “alubeam” dei rivestimenti, tinta che richiama l’esclusiva carrozzeria esterna. Tonalità di rosso che caratterizzano anche i sedili a guscio, a contrasto con la pelle bianca, e gli elementi grafici della strumentazione. La plancia è orientata verso il guidatore, ma il particolare più eclatante è il volante aperto nella parte superiore. Prima di stupirsi dello specchietto retrovisore che non c’è, al suo posto uno smartphone collegato alla telecamera posteriore.

Il motore è quello da 60 kW della Smart Brabus electric drive, come dire più di 80 CV. Smart ED che sta riscuotendo grandi successi nel settore del noleggio urbano in quelle aree metropolitane europee che stanno promuovendo l’iniziativa Smart. La velocità di punta della forstars elettrica è di 130 km/h, col beneficio aggiunto delle zero emissioni inquinanti.