McLaren 12C Spider al Motor Show

foto Ufficio stampa

Una stradale per modo di dire. Una spider per giunta, le cui doti traggono forza direttamente dall’esperienza della Casa di Woking in Formula 1. Dal punto di vista meccanico, la 12C Spider è identica alla 12C coupé e monta lo stesso motore del Model Year 2013 di questa. È in grado di raggiungere i 330 km/h di velocità e di accelerare da 0 a 100 in soli 3,1 secondi (montando pneumatici Pirelli P Zero Corsa). Prestazioni mozzafiato, rese possibili anche dall’Airbrake McLaren, un’ala posteriore “attiva” che si inclina in modo da aumentare il carico aerodinamico della vettura, e di conseguenza le performance, ma anche la frenata e la stabilità in curva.

McLaren 12C Spider si fa vanto poi della scocca ultraleggera MonoCell, realizzata in fibra di carbonio e il cui peso è limitato ad appena 75 kg, pur essendo più rigida dell’acciaio (circa il 25% in più). Distintivo della vettura è il tetto rigido ritraibile, anch’esso molto leggero, costituito dai due pannelli tetto e copri-capote realizzati nello stesso materiale composito del telaio. Il meccanismo di apertura e chiusura è completamente automatico e ha bisogno di circa 17 secondi per completare l’operazione, possibile anche in movimento fino alla velocità di 30 km/h.

Dopo Bologna la McLaren 12C Spider si sposterà a Milano, dov’è la sede del Gruppo Fassina che è il distributore esclusivo per l’Italia del prestigioso marchio inglese. La supercar spider potrà essere vista (e acquistata) nell’esclusivo showroom di Corso Sempione. Il prezzo della 12C Spider è di 235.600 euro, circa 20 mila in più della coupé.