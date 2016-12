Il Gpl in abito da sera

foto Ufficio stampa

Ma non è solo il gas di petrolio liquefatto – che costa il 40% meno della benzina – la carta vincente a disposizione di Peugeot. Perché la 207 Plus Eco GPL ha l’equipaggiamento della versione Energie (la fascia alta della gamma), cui aggiunge il pacchetto speciale Tecno, che per soli 510 euro include il climatizzatore automatico bizona, il vivavoce Bluetooth con porta Usb, il regolatore/limitatore di velocità. In opzione anche l’elegante tinta di carrozzeria “Bianco banchisa” (200 euro) e i vetri azzurrati (525 euro). Per un prezzo di 13.200 euro per la 207 Plus Eco GPL 3 porte e 13.900 euro per la 5 porte. Ma la promozione Peugeot abbatte il prezzo della 3 porte a soli 10.350 euro in caso di permuta o di rottamazione.

Un’opportunità davvero di valore quella che la Casa francese propone sul mercato italiano in questo mese di doni natalizi. Anche per le doti “abituali” della 207: stile dinamico, abitabilità e comfort interni, grandi qualità meccaniche. La versione Eco GPL conta sul motore 1.4 da 75 CV e la doppia alimentazione a benzina o a gas.