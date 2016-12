Clio Sporter, la wagon che mancava

- Una station wagon di piccola taglia di solito non ha molta fortuna sul nostro mercato. Ma se le linee hanno un taglio dinamico e le dimensioni, tutto sommato, non si discostano da quelle di una media SW di segmento C, allora le cose cambiano. Almeno questo pensano in Renault con lache, dopo la premiere al Motor Show,

foto Ufficio stampa

Ha buone carte giocare: il design sicuramente attraente, la meccanica della nuova Clio (nasce sullo stesso pianale e ha lo stesso passo), gli stessi motori moderni ed efficienti. In più Clio Sporter ha un bagagliaio del 43% superiore a quello della carrozzeria 5 porte, per 430 litri in posizione normale. Un dato che rende l’auto appetibile a chi cerca la funzionalità. Lunga 4,26 metri, Clio Sporter si distingue esteticamente per la grande personalità del volume posteriore, a cominciare dalle portiere con le maniglie integrate nel finestrino. I motori sono gli stessi della Clio, avrà quindi i due Energy: 3 cilindri benzina e 1.5 dCi diesel, entrambi da 90 CV. In gamma anche la versione GT con motore turbo benzina 1.2 da 120 CV.

Non è l’unica novità che Renault espone al Motor Show. Senz’altro unica è la Twizy MomoDesign, con la biposto elettrica Renault interpretata dal Centro Stile della nota azienda milanese di accessoristica e lifestyle. Basata sulla versione Technic ed esclusivamente nella motorizzazione da 80 km/h, Twizy MomoDesign vanta di serie le Wing Doors, il Colored Pack (gusci dei retrovisori in tinta “black piano” e logo Z.E. bianco), più un kit di accessori moda personalizzati dal brand per Twizy. Il prezzo di questa versione speciale è di 9.900 euro, IVA inclusa, ma con gli eco-incentivi Renault scende a dicembre a 7.900 euro.

Sulle aree esterne del Motor Show Renault ha poi allestito tre distinti poli: quello sportivo, dov’è possibile provare la gamma Renault Sport, dalla Nuova Twingo R.S. alla Twingo Gordini R.S. e Mégane Coupé R.S. Il polo 4Control porta i visitatori alla scoperta delle quattro ruote sterzanti di Laguna Coupé, con tutti i benefici in termini di tenuta di strada e precisione dello sterzo. Infine il polo elettrico mette a disposizione del pubblico la Twizy.