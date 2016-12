Area 47: test con Fiat Panda 4x4

. In sintonia con lo spirito del Motor Show, ma c’è chi insinua che il gruppo non abbia voluto affrontare una conferenza stampa che, inevitabile, avrebbe prodotto qualche domanda sul futuro in Italia. Malizie a parte, l’unico percorso a ostacoli affrontato dal gruppo torinese è stato allestito nell’

È possibile provare la city car a trazione integrale, accompagnati da istruttori professionisti e in collaborazione col centro di Guida Sicura ACI-Vallelunga. Un’auto modernissima la nuova Panda 4x4, con sistema di trazione integrale “on demand” e il controllo elettronico di stabilità abbinato alla funzione ELD (blocco del differenziale anteriore), un ausilio ulteriore sui terreni a scarsa aderenza come neve, ghiaccio, fango. Col suo assetto alto, l’auto è in grado di superare angoli d’attacco di 21 gradi, di uscita di ben 36° e dossi di 20°, come un vero fuoristrada.

Due le motorizzazioni, entrambe dotate di Start&Stop: il bicilindrico turbo benzina di 900 cc da 85 CV e il turbodiesel 1.3 Multijet II da 75 CV. I prezzi della nuova Fiat Panda 4x4 partono da 16.950 euro.

Prove in pista anche per Abarth. Nell’area 25 si promuove l’edizione 2013 di “Make it Your Race”, il talent show per aspiranti piloti che nel 2012 ha registrato oltre 30.000 iscritti e ha avuto migliaia di telespettatori in tutta Europa, con 6 debuttanti che hanno poi gareggiato nei campionati monomarca Abarth. Il Motor Show ospita anche uno speciale Trofeo “Make it Your Race” con 12 vetture Racing Abarth – otto 695 Assetto Corse e quattro 500 Assetto Corse – impegnate in una gara ad inseguimento.