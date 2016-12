Metano o elettrica: Classe B la star

foto Ufficio stampa

Ma torniamo alla Classe B a metano, molto intrigante per il mercato italiano. Sviluppa una notevole potenza – 156 cavalli – ma riduce del 50% la spesa carburante e limita le emissioni di CO2 a soli 115 g/km. Ha un’autonomia di circa 500 km e non perde nulla in dinamicità: la velocità tocca i 200 orari e l’accelerazione da 0 a 100 avviene in 9,1 secondi. Chi insegue il rispetto ambientale a dosi ancora più massicce dovrà invece aspettare il 2014, quando Mercedes lancerà la versione elettrica della Classe B. Il suo motore da 100 kW (136 CV) promette emissioni zero e un’autonomia di marcia di 200 km a batterie cariche.

La presenza Mercedes a Bologna è però ad ampio raggio. Nell’area esterna dedicata ai test-drive, grazie alla collaborazione della Federazione italiana fuoristrada (FIF), è possibile provare l’intera gamma Suv della Casa della stella: GLK, GL, Classe M e G. Non solo, ma nelle aree esterne sarà anche possibile conoscere i nuovi van Mercedes: il Viano rinnovato e l’inedito Citan Kombi, versione passeggeri e davvero multifunzionale del nuovo veicolo tedesco.