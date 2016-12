VW Nuovo Maggiolino Cabrio

foto Ufficio stampa

Linee più moderne, assetto ribassato rispetto alla versione coperta, la terza generazione di Maggiolino Cabriolet ha una innovativa capote ad azionamento elettroidraulico, che si apre o chiude in una decina di secondi e fino alla velocità di 50 km/h. L’auto arriverà la prossima primavera, in Italia con 5 motori tutti turbo e a iniezione diretta: i tre a benzina erogano 105, 160 e 200 CV, i due a gasolio 105 e 140 CV. Due gli allestimenti – Design e Sport – e prezzi che partono da 23.800 Euro. Per gli appassionati del rock, segnaliamo il Maggiolino Fender Edition, omaggio al mitico marchio di chitarre elettriche, un allestimento che non manca di impianto hi-fi Fender da 400 watt.

Altra gradita sorpresa del Motor Show è poi la Golf GTI, prototipo del modello di serie che vedrà la luce nel 2013. Basata sulla settima generazione della Golf, ha un motore 2.0 turbo benzina da 220 CV e un opzionale pacchetto Performance per accrescerne ancora le potenzialità dinamiche (e aggiunge 10 CV).

Chi invece cerca un’auto per battere la crisi, troverà a Bologna la eco up!, variante ibrida benzina/metano della city car. Auto dai bassissimi consumi ed emissioni (79 g/km quelle di CO2), con il motore 1.0 da 68 CV che dispone di start/stop e recupero dell’energia in frenata. In Italia è pronta per il debutto a listino.